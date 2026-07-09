營收速報 - 中鴻(2014)6月營收18.30億元年增率高達47.93％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為103.22億元，累計年增率-7.18%。
最新價為17.15元，近5日股價上漲0.58%，相關鋼鐵工業下跌-0.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2597 張
- 外資買賣超：+2648 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-51 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|18.30億
|48%
|-6%
|26/5
|19.48億
|4%
|-4%
|26/4
|20.29億
|-10%
|21%
|26/3
|16.81億
|-25%
|20%
|26/2
|14.00億
|-24%
|-2%
|26/1
|14.33億
|-14%
|10%
中鴻(2014-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼捲、鋼管。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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