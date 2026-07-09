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營收速報 - 中鴻(2014)6月營收18.30億元年增率高達47.93％

鉅亨網新聞中心

中鴻(2014-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣18.30億元，年增率47.93%，月增率-6.07%。

今年1-6月累計營收為103.22億元，累計年增率-7.18%。

最新價為17.15元，近5日股價上漲0.58%，相關鋼鐵工業下跌-0.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2597 張
  • 外資買賣超：+2648 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-51 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 18.30億 48% -6%
26/5 19.48億 4% -4%
26/4 20.29億 -10% 21%
26/3 16.81億 -25% 20%
26/2 14.00億 -24% -2%
26/1 14.33億 -14% 10%

中鴻(2014-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼捲、鋼管。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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