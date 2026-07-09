營收速報 - 揚博(2493)6月營收4.06億元年增率高達32.06％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為20.16億元，累計年增率9.46%。
最新價為274元，近5日股價下跌-14.83%，相關零組件業下跌-8.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2258 張
- 外資買賣超：-2473 張
- 投信買賣超：+23 張
- 自營商買賣超：+192 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.06億
|32%
|9%
|26/5
|3.72億
|25%
|24%
|26/4
|3.00億
|-3%
|-2%
|26/3
|3.06億
|-6%
|-2%
|26/2
|3.13億
|1%
|-2%
|26/1
|3.18億
|9%
|-10%
揚博(2493-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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