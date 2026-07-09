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營收速報 - 揚博(2493)6月營收4.06億元年增率高達32.06％

鉅亨網新聞中心

揚博(2493-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.06億元，年增率32.06%，月增率9.27%。

今年1-6月累計營收為20.16億元，累計年增率9.46%。

最新價為274元，近5日股價下跌-14.83%，相關零組件業下跌-8.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2258 張
  • 外資買賣超：-2473 張
  • 投信買賣超：+23 張
  • 自營商買賣超：+192 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.06億 32% 9%
26/5 3.72億 25% 24%
26/4 3.00億 -3% -2%
26/3 3.06億 -6% -2%
26/2 3.13億 1% -2%
26/1 3.18億 9% -10%

揚博(2493-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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