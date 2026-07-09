營收速報 - 普安(2495)6月營收1.32億元年增率高達40.29％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為7.79億元，累計年增率43.44%。
最新價為52.5元，近5日股價上漲2.81%，相關電腦週邊下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2069 張
- 外資買賣超：+2187 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-117 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.32億
|40%
|-6%
|26/5
|1.40億
|87%
|2%
|26/4
|1.37億
|37%
|-6%
|26/3
|1.47億
|61%
|50%
|26/2
|9,789萬
|7%
|-22%
|26/1
|1.26億
|38%
|4%
普安(2495-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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