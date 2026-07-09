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營收速報 - 普安(2495)6月營收1.32億元年增率高達40.29％

鉅亨網新聞中心

普安(2495-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.32億元，年增率40.29%，月增率-5.73%。

今年1-6月累計營收為7.79億元，累計年增率43.44%。

最新價為52.5元，近5日股價上漲2.81%，相關電腦週邊下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2069 張
  • 外資買賣超：+2187 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-117 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.32億 40% -6%
26/5 1.40億 87% 2%
26/4 1.37億 37% -6%
26/3 1.47億 61% 50%
26/2 9,789萬 7% -22%
26/1 1.26億 38% 4%

普安(2495-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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