鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-09 15:10

南韓總統李在明與美國總統川普在土耳其安卡拉舉行的北約 (NATO) 峰會期間進行會晤，雙方達成重要共識，將正式啟動工作級別諮商，以落實川普所提出，利用南韓造船實力加速美國軍艦建造的提案。

美韓深化造船同盟 川普與李在明同意啟動工作級別商議(圖:shutterstock)

此次會談是繼上個月在法國埃維昂 (Evian) 舉行的 G7 峰會後，兩位領導人時隔 3 周的再次會晤。川普在 G7 峰會期間曾詢問南韓，是否能協助加速美國海軍艦艇的建造，甚至明確提及希望南韓能快速建造 10 艘美國軍艦。

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針對美方的請求，李在明在安卡拉的會談中表達了堅定的合作意願，承諾將「積極配合」，並親自向川普介紹了南韓造船企業 (如 HD 現代重工與韓華海洋) 所具備的世界級船舶製造與先進技術能力。

川普對南韓造船業壓倒性的建造能力與快速採購速度，表達了高度期待。雙方同意立即由政府及專家組成工作小組，針對軍艦建造的具體實施方案，進行詳細評估。這項合作反映出，美國在擴張海軍產能與強化盟友國防工業合作的戰略背景下，正日益重視南韓造船產業的全球競爭力。

事實上，南韓造船業與美國的合作已有深厚的經濟基礎。根據去年達成的一項貿易協議，南韓計畫在美投資約 3,500 億美元，其中約 1,500 億美元將專門用於振興美國的造船工業。此外，做為美國在印太地區的核心安全夥伴，南韓目前仍駐有約 2.85 萬名美軍。