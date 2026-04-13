麗臺決議私募1000萬股充實資金 與大股東大訊科技深化合作
鉅亨網記者吳承諦 台北
麗臺科技 (2465-TW) 今 (13) 日召開董事會，決議辦理私募現金增資發行新股 。本次私募股數不超過 1000 萬股，資金將用於充實營運資金、償還銀行借款或轉投資，以支應公司長期發展需求 。
麗臺鎖定對公司營運具備一定了解且有利於發展的內部人或關係人，其中大股東大訊科技名列潛在應募名單 。大訊是美超微 (SMCI-US) 關聯企業，董事長梁見發則為美超微執行長梁見後胞弟，且大訊目前已是麗臺董事成員，透過本次增資可望進一步強化麗臺、大訊、美超微在 AI 伺服器與雲端解決方案領域的合作關係。
儘管外部環境面臨地緣政治變數，麗臺對 2026 年營運展望仍持樂觀態度。公司強調本次私募增資將有效提高籌資機動性與靈活性，並在資金挹注後改善財務結構，對整體股東權益具備正面助益 。
麗臺已由單純硬體代理商轉型為提供人工智慧軟硬體整合方案的技術公司，營運績效隨之增溫，法人指出，隨著輝達工作站成長強勁，加上攜手合作夥伴跨入雲端運算領域，市場預期麗臺有望在連虧三年後順利轉虧為盈。
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