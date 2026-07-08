鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-08 20:08

車用零組件廠精確 (3162-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收衝上 8.98 億元，月增 15.37%，年增 58.73%，續創單月新高紀錄，反映對華為、長安汽車放量出貨，再加上 AI 液冷產品開始挹注營運的綜合正面效果。

精確上半年合併營收 43.3 億元，年增 16%，主要受惠於新能源車電池盒業務持續成長，其中華為汽車和長安汽車新車平台出貨明顯增加，帶動湖北、廣州和嘉興三大生產基地產能持續提升。

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精確說明，在新能源車領域持續擴大客戶版圖，除既有客戶持續放量外，對華為汽車相關產品自第二季起出貨，而汽車產業下半年進入傳統銷售旺季、且中國汽車出口數量大幅上升，樂觀看待後續出貨仍具提升空間。

除新能源車業務持續成長，精確也加強布局 AI 基礎建設市場，目前不鏽鋼分歧管 (Manifold) 產品已恢復穩定出貨，並逐步貢獻營收，隨著 vera Rubin 將成為市場主流，相關 AI 散熱產品需提前交貨下，預料下半年液冷散熱市場會擴大，並帶動旗下 AI 液冷產品營收占比逐步提升。