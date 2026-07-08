鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-08 19:32

冠德建設 （2520-TW）委由臺灣銀行、第一商業銀行及彰化商業銀行 （2801-TW）統籌主辦 159.5 億元，規模達 6,447 坪「行二行三公辦都更」聯貸案，今 (8) 日完成聯貸簽約，由臺灣銀行董事長凌忠嫄、第一商業銀行董事長邱月琴、彰化商業銀行董事長胡光華與冠德建設董事長馬志綱共同主持，國家住宅及都市更新中心董事長花敬群亦到場見證。

臺銀表示，該聯貸案資金用途係支應「行二行三公辦都更」開發案所需資金，在 6 家金融同業踴躍支持下，承諾金額達 199.85 億元，超額認購逾 125%，最後以計劃籌募金額 159.5 億元結案。

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