鉅亨網記者張韶雯 台北
冠德建設 （2520-TW）委由臺灣銀行、第一商業銀行及彰化商業銀行 （2801-TW）統籌主辦 159.5 億元，規模達 6,447 坪「行二行三公辦都更」聯貸案，今 (8) 日完成聯貸簽約，由臺灣銀行董事長凌忠嫄、第一商業銀行董事長邱月琴、彰化商業銀行董事長胡光華與冠德建設董事長馬志綱共同主持，國家住宅及都市更新中心董事長花敬群亦到場見證。
臺銀表示，該聯貸案資金用途係支應「行二行三公辦都更」開發案所需資金，在 6 家金融同業踴躍支持下，承諾金額達 199.85 億元，超額認購逾 125%，最後以計劃籌募金額 159.5 億元結案。
該都更案為公辦都更，實施者為國家住宅及都市更新中心，出資人為冠德建設，以權利變換的方式，合併開發「行二行三」與附近區域「臨沂段」土地，基地面積共 6,447 坪，鄰近華山文創園區、臺北車站及捷運善導寺站，立地條件佳，規劃興建辦公及住宅大樓，開發完成後將作為政府機關聯合辦公大樓及住宅大樓，打造出安居、辦公與休憩機能完善的行政園區生活圈。該案規劃興建銀級以上綠建築及二級以上低碳建築，落實建築節約能源，降低能源消耗及二氧化碳之排放。
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