彰銀主辦132億元聯貸案 支持遠雄建設暨盛竹建設龜山A7開發計畫

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-28 19:45

彰化銀行 (2801-TW) 統籌主辦遠雄建設 (5522-TW) 暨盛竹建設有限公司七年期 132 億元聯合授信案，已成功完成募集，於今（28) 日舉行簽約儀式，由彰銀總經理簡志光，代表銀行團與遠雄建設總經理王耀堂簽訂聯貸合約。

由彰銀總經理簡志光(右)代表銀行團與遠雄建設總經理王耀堂(左)簽訂聯貸合約。（圖：裨銀提供）

本聯貸案資金用途係支應辦理「桃園市龜山區善捷段住宅大樓興建案」所需資金，由彰化銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行，凱基銀行擔任共同統籌主辦銀行，在王道銀行、中華票券、華南銀行、合作金庫、兆豐銀行、大中票券、台新銀行及臺灣企銀等 10 家金融機構踴躍參與下，以 132 億元完成募集，展現銀行團對遠雄建設及盛竹建設營運表現與完工銷售能力，給予高度肯定與支持。

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本建案基地面積 4,520 坪，視野開闊，四面綠帶環繞，西臨文化一路、北臨文青路、東臨青山路二段，由地主盛竹建設與遠雄建設合作興建，預計將興建結合森態系生活概念之五棟住宅大樓，地下 7 層、地上 32 層，總戶數逾 1,700 戶，本建案緊鄰雙北生活圈並且具備良好的交通生活機能，更鄰近長庚醫院商圈，附近有華亞科技園區、林口體育館、環球購物中心及三井 Outlet 等，地理位置佳；走路 3 分鐘內可達機捷 A7 體育大學站，交通往來便利。

遠雄建設為台灣歷史悠久的建築品牌，具備土地開發、規劃設計、營造施工到代銷管理等一條龍整合服務能力，並擁有大型社區造鎮開發經驗，繼三峽北大特區、林口新市鎮之後，於龜山 A7 重劃區推出「遠雄文青」、「遠雄新未來 1」、「遠雄新未來 2」、「遠雄新未來 3」等多個建案均熱售完銷。遠雄建設期望藉由本案將 A7 重劃區打造成北北桃生活圈，逐步發展成宜居新聚落。