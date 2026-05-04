鉅亨網記者張欽發 台北
昇達科 (3491-TW) 受惠於全球低軌衛星（LEO）相關通訊產品出貨持續成長，以及產品組合優化帶動，LEO 產品持續增加，今 (4) 日價量齊揚攻上漲停 1705 元，成交量逾 1500 張，超越前一交易日全場成交量，站上所有均線。
昇達科 2026 年首季淡季不淡的營收 10.2 億元，續創單季歷史新高，第一季毛利率提升至 58%，季增 5.42 個百分點，年增 7.4 個百分點，稅後純益為 2.53 億元，季增 17.13%，年增 77%；每股純益 3.68 元。
在產品結構方面，昇達科 2026 第一季來自低軌衛星通訊產品的營收較前一季成長 40%，較去年同期成長 131%，相關營收比重亦由 2025 年初的 57% 提升至本季 80%，顯示低軌衛星高頻通訊需求持續升溫，並成為推升公司營運表現的重要動能。
同時，就技術進展方面，昇達科 2026 年第一季達成多項重要里程碑，其中光星間鏈路（OISL）相關組件已正式進入量產。光星間鏈路被視為新世代低軌衛星系統提升資料傳輸效率、強化全球覆蓋能力的重要關鍵技術，而昇達科相關組件進入量產，也代表公司在高階衛星通訊元件領域的技術布局，已逐步轉化為實質出貨成果。
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