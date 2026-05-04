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在產品結構方面，昇達科 2026 第一季來自低軌衛星通訊產品的營收較前一季成長 40%，較去年同期成長 131%，相關營收比重亦由 2025 年初的 57% 提升至本季 80%，顯示低軌衛星高頻通訊需求持續升溫，並成為推升公司營運表現的重要動能。

同時，就技術進展方面，昇達科 2026 年第一季達成多項重要里程碑，其中光星間鏈路（OISL）相關組件已正式進入量產。光星間鏈路被視為新世代低軌衛星系統提升資料傳輸效率、強化全球覆蓋能力的重要關鍵技術，而昇達科相關組件進入量產，也代表公司在高階衛星通訊元件領域的技術布局，已逐步轉化為實質出貨成果。