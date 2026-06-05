昇達科5月因客戶端部分品項臨時喊卡 營收下滑至2.96億元月減15%
鉅亨網記者張欽發 台北
微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，昇達科 2026 年 5 月營收 2.96 億元，月減 15.13%，年增 57.24%，2026 年 1-5 月營收 16.65 億元，年增 66.84%。昇達科表示，5 月營收下滑主要係因客戶端因產品改版調整，臨時通知暫停部分產品出貨，造成單月營收表現受影響。
昇達科指出，此次出貨調整屬客戶端因素所致，客戶依相關約定支付訂單取消補償金，相關金額認列於業外收入，對昇達科整體營運並未因此而造成獲利上的減損。
雖然 2026 年 5 月出現部分產品出貨臨時取消情形，但昇達科表示，低軌衛星應用需求仍維持強勁，五月低軌衛星相關營收占比仍高達 75%；累計今年 1-5 月，低軌衛星營收占比也達 78.6%，而與去年同期相較，不論是 5 月單月營收，或是 1-5 月營收，相較去年同期都有超過 50% 以上的增長幅度，顯示公司產品組合持續朝高成長應用領域集中，低軌衛星業務已成為推動營運成長的重要核心動能。
近期全球低軌衛星產業發展仍維持正向。根據產業報導預估，2026 年底全球低軌衛星通訊用戶數有機會突破 1500 萬戶，且低軌通訊衛星規模將持續擴大；同時，D2C 衛星直連裝置應用也被視為未來衛星通訊市場的重要成長方向。
昇達科表示，短期單月營收雖因客戶產品改版與出貨時程調整而出現波動，但客戶新案件認證與新客戶拓展仍順利推進中。隨著低軌衛星產業進入更明確的商轉與量產推進階段，公司對後續營運展望，較年初所見，已有更具體且正向的發展基礎。
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