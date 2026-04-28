鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-28 17:20

昇達科 (3491-TW) 今 (28) 日公布最新自結獲利資訊，昇達科受惠於全球低軌衛星（LEO）相關通訊產品出貨持續成長，以及產品組合優化帶動，首季淡季不淡的營收 10.2 億元，續創單季歷史新高，第一季毛利率提升至 58%，季增 5.42 個百分點，年增 7.4 個百分點，稅後純益為 2.53 億元，季增 17.13%，年增 77%；每股純益 3.68 元。

在產品結構方面，昇達科第一季來自低軌衛星通訊產品之營收較前一季成長 40%，較去年同期成長 131%，相關營收比重亦由 2025 年初的 57% 提升至本季 80%，顯示低軌衛星高頻通訊需求持續升溫，並成為推升公司營運表現的重要動能。

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昇達科 2025 年稅後純益 5.18 億元，每股純益達 7.83 元，董事會決議對去年股利每股配發 6.8 元現金股利， 盈餘配發率達 86.85%，股利配發創歷年新高。

就技術進展方面，昇達科於第一季達成多項重要里程碑，其中光星間鏈路（OISL）相關組件已正式進入量產。光星間鏈路被視為新世代低軌衛星系統提升資料傳輸效率、強化全球覆蓋能力的重要關鍵技術，而昇達科相關組件進入量產，也代表公司在高階衛星通訊元件領域的技術布局，已逐步轉化為實質出貨成果，並進一步強化在國際低軌衛星與航太供應鏈中的關鍵地位。而國外 LEO 領導企業也發布，將 OISL 列為低軌星系的重要架構。

此外，昇達科於 3 月參與在美國華盛頓舉行之「Satellite 2026」大會，展出新一代低軌衛星酬載與毫米波通訊元件，並與來自北美、歐洲及亞洲之多家國際衛星業者，就新世代衛星開發案進行技術交流與供應合作討論，當中也包含與甫獲 FCC 核准數千顆低軌星系的指標業者，因應這幾家關鍵廠商積極布建衛星的需求，於展會結束後隨即完成 NDA 的簽署並展開新開發案件的規格討論。

昇達科指出，由此反映昇達科在低軌衛星關鍵元件領域的技術實力與專業能力，正持續吸引更多元國際客戶關注。相關合作若順利推進，將有助於挹注今年後續營運表現，並進一步擴大中長期成長潛力。