昇達科5月出貨遞延獲補償 法人估獲利仍強H1可望超越2025年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-23 12:21

微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 5 月營收 2.96 億元，月減 15.13%，年增 57.24%，2026 年 1-5 月營收 16.65 億元，年增 66.84%。昇達科表示，5 月營收下滑主要係因客戶端因產品改版調整，臨時通知暫停部分產品出貨，但 客戶也依相關約定支付訂單延遲及調整的補償，此一補償金額約等同於正常出貨可認列的獲利，並已在當月以業外收入認列。

昇達科總經理吳東義。(鉅亭網記者張欽發攝)

昇達科股價自波段高 2200 年下跌到今天盤中的 1380 元，波段跌幅並己達 37.27%，昇達科受領的走弱，也引起小股東頻頻對公司的營運提出詢問。

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而法人估計昇達科近期獲利走勢與原先財務預期並未出現明顯偏離，2026 上半年的獲利預計會優於去年一整年的獲利。昇達科 2025 年營收 24.52 億元，毛利率爲 51.13%，年減 0.18 個百分點，稅後純益 5.18 億元，每股純益達 7.83 元。配發股利包括盈餘配發現金 6 元及資本公積配發 0.8 元，合計爲 6.8 元。

昇達科在 2026 年首季淡季不淡的營收 10.2 億元，續創單季歷史新高，第一季毛利率提升至 58%，季增 5.42 個百分點，年增 7.4 個百分點，稅後純益為 2.53 億元，季增 17.13%，年增 77%；每股純益 3.68 元。

昇達科主管指出，近期營收出現波動，主要係因客戶端的部分產品因有系統功能考量而進行產品優化調整，並非取消原訂單需求。在營收上依客戶指示調整出貨安排，因而影響到近期認列的營收金額。

據指出，由於低軌衛星通訊屬於新興應用市場，產業生態上有別於已高度標準化的半導體或消費型電子產業，相關系統、模組及零組件規格仍會隨著客戶技術演進、系統架構優化及量產需求而持續調整。因此，在產業發展初期，產品規格改版、設計變更及出貨時程調整，均屬正常的產業發展過程。去年 6 月昇達科也曾發生修改版本並延後出貨類似情形，此類型的調整只會對營收造成極短期的影響，一旦調整開發完畢，即可進入正常生產程序且加速補上落後的進度，並不影響公司長期營運方向與基本面。

昇達科 5 月出貨調整主要由客戶端臨時變動所致，客戶也依相關約定支付訂單延遲及調整的補償，此一補償金額約等同於正常出貨可認列的獲利，並已在當月以業外收入認列。因此，就整體獲利面而言，並未對公司造成實質獲利減損。從目前營運狀況觀察，公司近期獲利走勢與原先財務預期並未出現明顯偏離，上半年的獲利預計會優於去年一整年的獲利。