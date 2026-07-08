鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-08 21:08

據《烏克蘭國家通訊社》7 日（周二）報導，烏克蘭外長瑟比加表示，不再需要許可即可對俄羅斯境內軍事目標發動遠程打擊。

瑟比加說，將繼續使用自產武器展開非對稱行動。瑟比加強調：「這是《聯合國憲章》第 51 條保障的自衛權。」

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與此同時，瑟比加還表示希望進一步加強與中方高層雙邊溝通，並稱已收到中方訪華邀請。

此前烏克蘭在使用西方國家援助的武器系統對俄羅斯縱深目標發動打擊之前，須事先徵得西方夥伴授權。但現在烏克蘭越來越多地使用國產無人機對俄羅斯縱深目標發動襲擊。

7 月 6 日，烏克蘭無人機襲擊了位於俄羅斯鄂木斯克的一座煉油廠，直線飛行距離約 2,500 公里，創下新的最遠襲擊紀錄。襲擊命中該企業廠區，引發火災。

Fire Point 公司首席設計師丹尼斯 · 什季列爾曼表示，此次襲擊鄂木斯克煉油廠行動使用了烏克蘭遠程無人機 FP-1 最新改進型號。這座煉油廠也因此成為迄今為止烏克蘭發射的無人機在俄羅斯縱深地區命中的距離最遠的目標。

Fire Point 執行長伊琳娜 · 捷列赫說，此次對鄂木斯克煉油廠的打擊具歷史意義。