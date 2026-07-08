營收速報 - 全球傳動(4540)6月營收3.33億元年增率高達30.82％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為16.18億元，累計年增率45.22%。
最新價為59.1元，近5日股價上漲9.91%，相關電機機械下跌-0.93%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1689 張
- 外資買賣超：-1686 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|3.33億
|31%
|37%
|26/5
|2.43億
|23%
|-4%
|26/4
|2.54億
|33%
|-27%
|26/3
|3.47億
|75%
|101%
|26/2
|1.72億
|34%
|-36%
|26/1
|2.69億
|85%
|-1%
全球傳動(4540-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等產品之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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