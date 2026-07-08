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營收速報 - 全球傳動(4540)6月營收3.33億元年增率高達30.82％

鉅亨網新聞中心

全球傳動(4540-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3.33億元，年增率30.82%，月增率36.95%。

今年1-6月累計營收為16.18億元，累計年增率45.22%。

最新價為59.1元，近5日股價上漲9.91%，相關電機機械下跌-0.93%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1689 張
  • 外資買賣超：-1686 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 3.33億 31% 37%
26/5 2.43億 23% -4%
26/4 2.54億 33% -27%
26/3 3.47億 75% 101%
26/2 1.72億 34% -36%
26/1 2.69億 85% -1%

全球傳動(4540-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等產品之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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