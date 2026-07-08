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營收速報 - 光耀(3666)6月營收4,984萬元年增率高達35.67％

鉅亨網新聞中心

光耀(3666-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4,984萬元，年增率35.67%，月增率-11.49%。

今年1-6月累計營收為2.50億元，累計年增率-7.84%。

最新價為25.2元，近5日股價上漲0.6%，相關光電類指數下跌-5.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-29 張
  • 外資買賣超：-28 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4,984萬 36% -11%
26/5 5,631萬 64% 26%
26/4 4,456萬 2% 24%
26/3 3,601萬 -38% 0%
26/2 3,591萬 -35% 32%
26/1 2,730萬 -37% -32%

光耀(3666-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學膜相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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