營收速報 - 光耀(3666)6月營收4,984萬元年增率高達35.67％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2.50億元，累計年增率-7.84%。
最新價為25.2元，近5日股價上漲0.6%，相關光電類指數下跌-5.35%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-29 張
- 外資買賣超：-28 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4,984萬
|36%
|-11%
|26/5
|5,631萬
|64%
|26%
|26/4
|4,456萬
|2%
|24%
|26/3
|3,601萬
|-38%
|0%
|26/2
|3,591萬
|-35%
|32%
|26/1
|2,730萬
|-37%
|-32%
光耀(3666-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學膜相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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