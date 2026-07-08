營收速報 - 緯創(3231)6月營收3,218.22億元年增率高達53.85％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1.74兆元，累計年增率94.01%。
最新價為146.5元，近5日股價下跌-1.89%，相關電腦週邊下跌-0.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-23976 張
- 外資買賣超：-50015 張
- 投信買賣超：+25135 張
- 自營商買賣超：+904 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|3,218.22億
|54%
|11%
|26/5
|2,901.83億
|39%
|2%
|26/4
|2,834.37億
|112%
|-15%
|26/3
|3,330.43億
|118%
|17%
|26/2
|2,848.93億
|177%
|25%
|26/1
|2,283.67億
|152%
|-11%
緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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