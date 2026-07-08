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營收速報 - 緯創(3231)6月營收3,218.22億元年增率高達53.85％

鉅亨網新聞中心

緯創(3231-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3,218.22億元，年增率53.85%，月增率10.9%。

今年1-6月累計營收為1.74兆元，累計年增率94.01%。

最新價為146.5元，近5日股價下跌-1.89%，相關電腦週邊下跌-0.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-23976 張
  • 外資買賣超：-50015 張
  • 投信買賣超：+25135 張
  • 自營商買賣超：+904 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 3,218.22億 54% 11%
26/5 2,901.83億 39% 2%
26/4 2,834.37億 112% -15%
26/3 3,330.43億 118% 17%
26/2 2,848.93億 177% 25%
26/1 2,283.67億 152% -11%

緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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