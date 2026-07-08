營收速報 - 建通(2460)6月營收4.07億元年增率高達59.08％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為23.94億元，累計年增率62.47%。
最新價為36.9元，近5日股價下跌-1.48%，相關零組件業下跌-7.83%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+985 張
- 外資買賣超：+991 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.07億
|59%
|-5%
|26/5
|4.28億
|72%
|-0%
|26/4
|4.29億
|58%
|-11%
|26/3
|4.80億
|50%
|110%
|26/2
|2.29億
|14%
|-46%
|26/1
|4.21億
|139%
|13%
建通(2460-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密電子產品及其零件、電器類機器之製造、加工。銅之原、廢料買賣、電鍍加工、煉銅、銅鑄造。前述有關產品進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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