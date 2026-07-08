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營收速報 - 建通(2460)6月營收4.07億元年增率高達59.08％

鉅亨網新聞中心

建通(2460-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.07億元，年增率59.08%，月增率-4.86%。

今年1-6月累計營收為23.94億元，累計年增率62.47%。

最新價為36.9元，近5日股價下跌-1.48%，相關零組件業下跌-7.83%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+985 張
  • 外資買賣超：+991 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.07億 59% -5%
26/5 4.28億 72% -0%
26/4 4.29億 58% -11%
26/3 4.80億 50% 110%
26/2 2.29億 14% -46%
26/1 4.21億 139% 13%

建通(2460-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密電子產品及其零件、電器類機器之製造、加工。銅之原、廢料買賣、電鍍加工、煉銅、銅鑄造。前述有關產品進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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