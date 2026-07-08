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營收速報 - 精確(3162)6月營收8.98億元年增率高達58.73％

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精確(3162-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣8.98億元，年增率58.73%，月增率15.37%。

今年1-6月累計營收為43.30億元，累計年增率16%。

最新價為83.6元，近5日股價上漲4.47%，相關電機機械股價指數上漲0.71%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1260 張
  • 外資買賣超：+1187 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+73 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 8.98億 59% 15%
26/5 7.78億 22% 13%
26/4 6.86億 -0% -11%
26/3 7.74億 21% 74%
26/2 4.44億 -29% -41%
26/1 7.50億 31% 0%

精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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