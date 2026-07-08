營收速報 - 精確(3162)6月營收8.98億元年增率高達58.73％
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今年1-6月累計營收為43.30億元，累計年增率16%。
最新價為83.6元，近5日股價上漲4.47%，相關電機機械股價指數上漲0.71%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1260 張
- 外資買賣超：+1187 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+73 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|8.98億
|59%
|15%
|26/5
|7.78億
|22%
|13%
|26/4
|6.86億
|-0%
|-11%
|26/3
|7.74億
|21%
|74%
|26/2
|4.44億
|-29%
|-41%
|26/1
|7.50億
|31%
|0%
精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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