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營收速報 - 金像電(2368)6月營收82.55億元年增率高達78.22％

鉅亨網新聞中心

金像電(2368-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣82.55億元，年增率78.22%，月增率-5.9%。

今年1-6月累計營收為436.60億元，累計年增率68.74%。

最新價為1150元，近5日股價下跌-5.42%，相關零組件業下跌-7.83%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-709 張
  • 外資買賣超：-811 張
  • 投信買賣超：+359 張
  • 自營商買賣超：-257 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 82.55億 78% -6%
26/5 87.73億 87% 20%
26/4 72.90億 58% -1%
26/3 73.85億 63% 24%
26/2 59.42億 54% -1%
26/1 60.16億 69% 15%

金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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