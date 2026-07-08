營收速報 - 億泰(1616)6月營收5.72億元年增率高達32.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為27.89億元，累計年增率9.85%。
最新價為23.25元，近5日股價上漲3.98%，相關電器電纜下跌-1.65%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-643 張
- 外資買賣超：-644 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|5.72億
|32%
|20%
|26/5
|4.75億
|-5%
|8%
|26/4
|4.39億
|9%
|7%
|26/3
|4.11億
|-4%
|31%
|26/2
|3.14億
|-22%
|-46%
|26/1
|5.77億
|58%
|81%
億泰(1616-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為裸銅線,鍍錫線,電子線,電源線,電腦線,隔離線,同軸電纜,PVC電線。電纜,交連聚乙稀高低壓電力電纜及通信電纜,光纖光纜,區域網路。電纜,數位電纜,低煙無毒電纜,防火,耐熱電纜等製造,加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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