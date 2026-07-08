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營收速報 - 億泰(1616)6月營收5.72億元年增率高達32.05％

鉅亨網新聞中心

億泰(1616-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣5.72億元，年增率32.05%，月增率20.35%。

今年1-6月累計營收為27.89億元，累計年增率9.85%。

最新價為23.25元，近5日股價上漲3.98%，相關電器電纜下跌-1.65%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-643 張
  • 外資買賣超：-644 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 5.72億 32% 20%
26/5 4.75億 -5% 8%
26/4 4.39億 9% 7%
26/3 4.11億 -4% 31%
26/2 3.14億 -22% -46%
26/1 5.77億 58% 81%

億泰(1616-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為裸銅線,鍍錫線,電子線,電源線,電腦線,隔離線,同軸電纜,PVC電線。電纜,交連聚乙稀高低壓電力電纜及通信電纜,光纖光纜,區域網路。電纜,數位電纜,低煙無毒電纜,防火,耐熱電纜等製造,加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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