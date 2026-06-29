創投先行、政府再加碼！首批補助10案由AI生技搶下7席 4年內滾動百億商機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-29 15:46

經濟部產業發展署今 (29) 日召開「創投加速創新創業計畫」成果發表暨第二梯次徵案啟動記者會，該案首度採「民間投資先行、政府再加碼」的市場驗證模式，第一梯次核定 10 案，總補助 1.76 億，估引導民間企業創投（CVC）投資達 12.5 億元。產發署長邱求慧表示，第二梯次徵案將放寬投資人資格，正式將創業投資（VC）納入共同組隊，並規劃創新的引投效益機制，未來四年估計將整體帶動超過 100 億元的投資效益。

首度「創投先投、政府加碼」！首批補助10案AI生技共搶下7席 4年內滾動百億商機。（圖：經濟部提供）

邱求慧指出，「創投加速創新創業計畫」徹底變革了過往政府補助案的審查思維，具備兩大核心差異。

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第一是以市場機制取代傳統技術審查，首先全面導入市場驗證，由最了解市場的創投先行評估、承諾投資並共同承擔風險，確保政府資源精準對接市場需求。

第二為大幅簡化流程，取消傳統繁複的委員審查，改以實務的投資協議直接進入決審程序，將過去需耗時 100 天以上的審查時間，縮短約 70% 至 30 天，協助新創企業在關鍵時機落實商業化開發、搶占市場先機。

過去政府補助新創多仰賴計畫審查，但新創公司往往缺乏撰寫計畫書及行政資源能力，容易錯失政府資源。此外，美國新創約 90% 透過企業併購出場，僅約 10% 透過 IPO；台灣則恰好相反，IPO 仍是主要出場方式，使不少新創因上市門檻高而面臨資金斷鏈。

邱求慧認為，應建立更多元的新創出場機制，促進企業併購，因此該計畫改採「民間投資先行、政府再加碼」的新模式，只要企業創投已完成投資評估並承諾投資，政府便以投資協議作為市場可行性的佐證，再針對技術內容審查。

第一梯次核定通過的 10 家卓越新創企業，領域橫跨 AI、半導體、無人機、生技及循環經濟等五大關鍵產業，其中 AI 與生技兩大前瞻領域表現最為亮眼，總計強占 7 席（AI 占 3 案、生技占 4 案）。包含 AI 領域的昂鈜科創、杰發科技、梅科科技；半導體領域的振生；專注於無人機關鍵技術的銓瑞複材；生技領域的嘉正生物科技、台灣外泌體、奔騰智慧生醫、亞洲準譯；以及循環經濟的沛德永續科技。

產發署宣布，第二梯次擴大徵案於 7 月起跑至 8 月底，並針對投資人資格再放寬，擴大引進 VC 共同組隊。新創企業只要獲得符合資格之創投領投達 3000 萬元，政府最高補助 2000 萬元；若進一步吸引 2 家以上創投共同看好、每家跟投達 2000 萬元，政府補助最高可提高至 3000 萬元，全面鼓勵創投加碼投資。今年上半年補助 1.76 億元、帶動 12.5 億元民間投資，下半年預計投入約 3 億元，可望再帶動逾 12 億元民間資金，估計全年可創造約 25 億元投資效益。

台灣創投公會理事長邱德成表示，日前總統賴清德提出未來 8 年將投入 1000 億元助力中小微企業升級轉型，建議部分預算可考慮挹注此計畫。