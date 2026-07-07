台韓創投公會簽署合作備忘錄 共推跨境基金與出場合作
鉅亨網記者陳于晴 台北
「創新需要人才，人才需要長期資本，長期資本需要跨國合作。」中華民國創業投資商業同業公會 (TVCA)、中華民國私募股權投資商業同業公會(TPEA) 與韓國創投公會 (KVCA) 今(7)日在「2026 台灣創投暨私募投資年會」中簽署合作備忘錄，雙方將建立長期合作平台，推動台韓創投生態系更緊密連結，協助兩地優秀新創走向國際市場。
創投公會暨私募公會理事長邱德成表示，台灣與韓國都是亞洲科技創新的重要力量，也各自擁有世界級產業優勢。面對人工智慧、數位轉型與全球供應鏈重組，國際競爭已不只是企業之間的競爭，更是創新生態系之間的競爭。台韓若能深化合作，將有助於共同掌握下一波創新發展機會。
邱德成指出，雙方簽署合作備忘錄後，期待將承諾化為具體成果，協助更多新創企業「立足亞洲、布局全球」，並促成更多韓國創投界朋友來台交流，進一步發掘台韓雙方在投資、產業與市場上的合作機會。他強調，台韓應攜手迎向亞洲創新的下一個黃金十年，共同實踐「創新與全球鏈結」的願景。
韓國創投公會理事長金學均表示，台灣近年新創與創投生態系成長令人印象深刻。台灣作為全球半導體與高科技硬體產業重要基地，也是全球科技供應鏈關鍵樞紐，已成為東亞最具活力的成長引擎之一。韓國則正以 Deep Tech 與 AI 為核心，加速推動創業生態系升級，並擁有以 KOSDAQ 為核心、成熟且具競爭力的退出市場。
金學均表示，此次簽署的合作備忘錄「不是形式上的文件，而是推動兩地市場實質變革的行動計畫」。未來雙方合作將聚焦兩大主軸：第一，推動跨境基金設立，透過共享彼此網絡、可信賴市場資訊與投資資料，協助韓國資本投資台灣創新，也讓台灣資本參與韓國機會，建立雙向投資的良性合作機制。
第二，雙方將深化出場合作。金學均指出，韓國多年來持續發展以 KOSDAQ 為核心的資本市場，支持創新企業成長；台灣也正積極推動 IPO、企業併購等多元出場機制。未來兩國協會將攜手協助優秀企業成功出場，並進一步串聯投資人與資本市場。
雙方表示，今天的簽署只是合作起點，未來將持續增進彼此對產業、制度與市場環境的理解，擴大投資機會與案源交流，深化兩地投資人互動，讓台韓創投生態系建立更活絡、更具循環性的跨境合作模式。
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