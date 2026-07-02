鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-02 18:00

緯創 (3231-TW)2025 年啟動「緯創算力捐贈計畫」，今年起每年捐出 100 萬小時的 GPU 算力。董事長林憲銘今 (2) 日指出，上半年的需求已達 120 萬小時，由於下半年申請相當踴躍，預期下半年再提供 120 萬小時，今年將捐出 240 萬小時的算力，且可能不夠用。

對於算力申請相當踴躍，林憲銘說：「我很高興」，指出緯創捐贈算力主要希望看到使用者的長期規劃，並藉此產生新的應用、創造新的技術，或是培育出新的商業模式，因此提供算力只是一個開端，未來需求將會越來越多。

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林憲進一步提到，緯創內部使用大量 token，因此也開始思考，如何讓 token 更有效率，未來也可能將 token 轉換為商業價值。他並指出，這就是轉型，認為台灣不能只是做硬體設備，將應用落地才能創造價值。

因此緯創積極朝向更有應用價值方向推進，希望不再只是硬體供應商的角色。對此，林憲銘指出，緯創投資 2、3 家的 Neocloud 夥伴，雙方在合作過程中，緯創可以因此更清楚 Neocloud 夥伴需求，以及後續真正應用者的需求，對於緯創未來在設計系統與解決方案時相當有幫助。