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盤中速報 - 深證成指下跌-305.02點至14920.0918點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日10:04，深證成指下跌305.02點（或2%），暫報14920.09點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.05%
  • 近 1 月：-0.58%
  • 近 3 月：+13.62%
  • 近 6 月：+8.51%
  • 今年以來：+12.57%

焦點個股


青蒿素概念領跌-3.35%。其中 德龍匯能(000593-CN) 下跌 8.11% ; 新和成(002001-CN) 下跌 1.29% ; 潤都股份(002923-CN) 上漲 1.06% 。

比亞迪概念概念領跌-2.66%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 4.18% ; 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指青蒿素比亞迪概念

相關行情

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德龍匯能23.67-9.83%
新和成29.68+0.41%
潤都股份10.51+0.96%
TCL科技4.94-6.08%

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