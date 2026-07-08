盤中速報 - 深證成指下跌-305.02點至14920.0918點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日10:04，深證成指下跌305.02點（或2%），暫報14920.09點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.05%
- 近 1 月：-0.58%
- 近 3 月：+13.62%
- 近 6 月：+8.51%
- 今年以來：+12.57%
焦點個股
青蒿素概念領跌-3.35%。其中 德龍匯能(000593-CN) 下跌 8.11% ; 新和成(002001-CN) 下跌 1.29% ; 潤都股份(002923-CN) 上漲 1.06% 。
比亞迪概念概念領跌-2.66%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 4.18% ; 。
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