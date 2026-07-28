A股港股

盤中速報 - 深證成指下跌-282.65點至13866.0837點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間28日09:42，深證成指下跌282.65點（或2%），暫報13866.08點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.96%
  • 近 1 月：-10.35%
  • 近 3 月：-5.65%
  • 近 6 月：-1.26%
  • 今年以來：+4.61%

焦點個股


草甘膦概念領跌-2.22%。其中 潤豐股份(301035-CN) 下跌 2.39% ; 。

比亞迪概念概念領跌-1.96%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 1.76% ; 。


文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指草甘膦比亞迪概念

相關行情

台股首頁我要存股
潤豐股份53.12-0.91%
TCL科技5.01-1.77%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty