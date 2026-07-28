盤中速報 - 深證成指下跌-282.65點至13866.0837點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間28日09:42，深證成指下跌282.65點（或2%），暫報13866.08點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.96%
- 近 1 月：-10.35%
- 近 3 月：-5.65%
- 近 6 月：-1.26%
- 今年以來：+4.61%
焦點個股
草甘膦概念領跌-2.22%。其中 潤豐股份(301035-CN) 下跌 2.39% ; 。
比亞迪概念概念領跌-1.96%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 1.76% ; 。
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