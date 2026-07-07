〈陸股盤後〉「川習會」可望9月底登場 市場未領情 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-07 16:30

中國 A 股三大指數 7 日（周二）走低，美國總統川普周 6 日表示，預定 9 月 24 日前後在美國與中國國家主席習近平見面，但市場並未領情。

「川習會」可望9月底登場，市場未領情，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

上證指數 7 日收報 3,990.24 點，跌 1.26%。深證成指收報 15,225.11 點，跌 1.24%。創業板指收報 3,911.91 點，跌 0.94%。

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川普在白宮活動中談及興建大型宴會廳計畫時，提到習近平可能來訪的安排。他表示，白宮需要一間更大的宴會廳，以便接待習近平等外國元首。

川普說：「例如，習近平主席將在 9 月底左右來到這裡，我相信是 9 月 24 日前後。我們需要一間大型宴會廳，才能容納數千人，每個人都想見他。」

若依川普透露的時間規劃，習近平訪美行程將與一年一度的聯合國大會高層周相互銜接。川普預計於 9 月 22 日在聯合國大會發表演說，並依慣例在紐約停留數日，與多國領袖舉行雙邊會談。習近平自 2012 年上任以來，僅出席過一次聯合國大會。

川普先前曾表示，希望於 9 月接待習近平訪美，此次是首度提出較明確時間點。不過，目前白宮與中國官方尚未正式公布訪問安排。

川普與習近平今年 5 月曾在北京舉行備受矚目的高峰會，雙方尋求在伊朗戰事引發緊張局勢後，進一步穩定兩國關係。