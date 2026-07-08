鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-08 16:30

中國 A 股三大指數 8 日（周三）走低，美國中央司令部表示，美軍 7 日恢復對伊朗發動一系列「強力空襲」，以回應伊朗在荷姆茲海峽襲擊三艘商船。

上證指數 8 日收報 3,970.88 點，跌 0.49%。深證成指收報 14,939.73 點，跌 1.87%。創業板指收報 3,845.35 點，跌 1.70%。

‌



美國中央司令部在 X 平台發文表示，「美軍中央司令部部隊已開始對伊朗發動一系列強力空襲，以回應伊朗襲擊三艘航經荷姆茲海峽的商船。伊朗展現的侵略行動毫無正當性，不僅危險，也明顯違反停火協議。」

據伊朗方面當地時間 8 日消息，美軍襲擊伊朗南部錫里克，造成多人受傷。幾個小時前剛剛抵達伊拉克什葉派聖城納傑夫的伊朗總統佩澤希齊揚，已經離開伊拉克，啟程返回德黑蘭。

伊朗方面消息稱，佩澤希齊揚在納傑夫期間參加了伊拉克迎接伊朗已故最高領袖哈米尼靈柩的官方儀式，並與伊拉克總理扎伊迪舉行會談。

美軍此次重新發動攻擊，恐怕會使中東衝突再度升溫，也可能再次引發市場對荷姆茲海峽關閉的憂慮。之前美伊衝突期間國際油價曾大幅攀升，進一步推升全球通膨壓力。

這次空襲發生前，美國與伊朗上個月曾因伊朗在荷姆茲海峽對商船發動類似攻擊而相互交火。荷姆茲海峽是全球能源運輸咽喉之一，伊朗今年稍早一度封鎖該航道數月。