營收速報 - 保瑞(6472)6月營收22.98億元年增率高達39.22％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為98.93億元，累計年增率-1.14%。
最新價為425.5元，近5日股價上漲0.83%，相關生技醫療上漲8.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+159 張
- 外資買賣超：+30 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+129 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|22.98億
|39%
|9%
|26/5
|21.14億
|40%
|42%
|26/4
|14.84億
|-27%
|-3%
|26/3
|15.28億
|6%
|15%
|26/2
|13.26億
|-23%
|16%
|26/1
|11.42億
|-30%
|-31%
保瑞(6472-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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