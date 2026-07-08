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營收速報 - 保瑞(6472)6月營收22.98億元年增率高達39.22％

鉅亨網新聞中心

保瑞(6472-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣22.98億元，年增率39.22%，月增率8.67%。

今年1-6月累計營收為98.93億元，累計年增率-1.14%。

最新價為425.5元，近5日股價上漲0.83%，相關生技醫療上漲8.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+159 張
  • 外資買賣超：+30 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+129 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 22.98億 39% 9%
26/5 21.14億 40% 42%
26/4 14.84億 -27% -3%
26/3 15.28億 6% 15%
26/2 13.26億 -23% 16%
26/1 11.42億 -30% -31%

保瑞(6472-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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