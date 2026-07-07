鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-07 11:48

台股今 (7) 日持續高檔震盪，金融股接棒演出，元大金 (2885-TW) 股價展現強勁多頭氣勢，盤中大漲半根停板，一舉衝破 70 元整數大關，最高觸及 71.9 元，改寫歷史新高紀錄，市值來到 9585 億元。在買盤瘋狂湧入下，午盤前即爆出近 2 萬張大量，成為盤面吸金焦點。

回顧元大金股價走勢，6 月初才剛站上 60 元大關，短短一個月內再度強勢攻頂，漲勢驚人，近期除息行情提前啟動，元大金股價一舉衝破 70 元大關。

‌



隨著股價創下歷史新高，元大金控的市值同步迎來大躍進，以元大金發行張數 1333 萬 1149 張計算，昨日收盤價 68.4 元，市值來到 9118.51 億元，若以今日盤中最高價 71.9 元推算，市值又進一步衝上 9585.09 億元。

僅僅一個交易日，元大金市值激增 466.58 億元，若與 6 月初 60 元股價時的市值相比，短短一個多月內，市值更大幅度成長超過 1586 億元，充分彰顯市場對其營運前景的高度信心。

元大金今年以來營運表現亮眼，2026 年前 5 月自結累計稅後純益達 290.6 億元，較去年同期狂飆年成長 200%，每股稅後純益 (EPS) 已達 2.18 元。獲利大爆發主要受惠於台股經紀交易量能持續維持高檔，旗下元大證券、元大銀行等子公司營運動能強勁，獲利全數刷新歷史同期新高紀錄。