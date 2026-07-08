鉅亨網記者魏志豪 台北
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (8) 日除息，每股配發約 2.608 元現金股利，除息參考價 152.5 元，開盤跳空上漲、達 156 元，上演秒填息，儘管早盤震盪一度翻黑，但盤中持續拉抬，漲幅超過 5%。
聯電近期受惠成熟製程需求顯著回溫，目前產能利用率回升到 8 成以上，市場預期，隨著下半年進入旺季，以及 AI 帶動的電源管理晶片投片量持續增加下，聯電產能利用率將進一步攀升，加上漲價效益逐步顯現，聯電下半年營運將優於上半年。
聯電先前已發出漲價通知函，通知客戶為因應原物料成本上漲、新加坡新廠開始運營，將自本月起調漲價格，主要針對客戶要求的新增投片與新製程等調漲，有助抵銷成本增加帶來的毛利率壓力，並預計在明年進一步全面調漲價格。
聯電 6 月營收表現亮眼，創下 3 年 8 個月來新高，達 231.25 億元，月增 0.79%，年增 22.85%，第二季營收 687.33 億元，季增 12.61%，年增 16.98%，累計上半年營收 1,297.71 億元，年增 11.28%；受惠成熟製程需求顯著升溫，聯電 6 月營收第二季也改寫 15 季新高。