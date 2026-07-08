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聯電先前已發出漲價通知函，通知客戶為因應原物料成本上漲、新加坡新廠開始運營，將自本月起調漲價格，主要針對客戶要求的新增投片與新製程等調漲，有助抵銷成本增加帶來的毛利率壓力，並預計在明年進一步全面調漲價格。