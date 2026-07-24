鉅亨網新聞中心 2026-07-24 15:10

根據 Counterpoint Research 的最新報告，折疊螢幕智慧型手機市場預計將在 2026 年迎來重大轉折。隨著蘋果 (AAPL-US) 預計推出首款折疊 iPhone，全球折疊手機出貨量預估將比前一年增長 21%，這主要受到高端翻蓋式設備需求增加以及更多廠商加入競爭的推動。

Counterpoint 預測，蘋果在進入市場的第一年，便有望迅速攻下 25% 的市場份額，成為重塑競爭格局的關鍵力量。

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在市占率的分布上，長期領先的三星電子將以 32% 的市場份額保持領先地位，較 2025 年的 40% 有所下降。華為預計將保持 24% 的份額。摩托羅拉和榮耀的份額預計分別為 8% 和 3%。

Counterpoint 副主管 Liz Lee 指出，2026 年將意味著折疊手機市場進入新階段。蘋果的入局預計將大幅提升整體消費者的認知度，並為高端折疊機市場抬高標準。儘管競爭加劇，三星在產品成熟度、通路覆蓋範圍以及折疊屏的用戶體驗方面，目前仍具備明顯的領先優勢。

此外，人工智慧 (AI) 的演進也被視為推動折疊機普及的核心動能。報告分析，隨著 AI 助手從單純的聊天機器人轉化為能夠總結文檔、編輯內容、管理日程並跨應用執行任務的生產力工具，用戶對於大尺寸螢幕的需求日益增加。三星計畫透過推出更寬幅的折疊設計來改善多任務處理與 AI 輔助工作流，藉此在蘋果入局後繼續保持競爭力。