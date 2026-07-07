鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-07 18:34

近期證交所研議將台股交易時間，延長收市時間延長至下午 3 時 30 分。對此工商協進會理事長吳東亮今 (7) 日表示，台股成交量從最近 2 年急速增長，目前已躍升為全球第 5 大市場，延長得以讓台灣的資本市場與國際接軌，但他也認為若延長交易時間，對傳統產業可能帶來衝擊，政府應研議相關配套措施。

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吳東亮於會前表示，台股這 1、2 年來交易量成長非常快，已是全球第 5 大股票市場，若適度延長交易時段，讓台灣資本市場與國際接軌，未必是壞事。

但吳東亮提醒，台灣現在存在 K 型經濟現象，包括半導體、ICT(資通訊) 與科技產業獨強，傳統產業有相對弱勢的現象，若倉促拉長交易時間，可能對這些傳產優質股產生不利影響，為了降低市場結構性差異導致的交易風險，他呼籲政府仍應思考相關配套措施來解決。

吳東亮強調，市場要加強資本，他也建議可從增加市場資金來源著手，例如調整「保險業資本適足率 (RBC)」的相關規範，讓保險的資金能有更多投入市場的空間，並鼓勵投入政府認定的「璞玉傳產股」，除了能利用更多資金投入股市，也能為延長交易時間的市場注入更多活水，相信對股市能更有幫助。