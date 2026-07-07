營收速報 - 艾訊(3088)6月營收8.05億元年增率高達48.37％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為46.13億元，累計年增率41.75%。
最新價為139元，近5日股價上漲4.36%，相關電腦及週設類指數上漲5.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+407 張
- 外資買賣超：+362 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+45 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|8.05億
|48%
|-6%
|26/5
|8.60億
|49%
|4%
|26/4
|8.28億
|66%
|-1%
|26/3
|8.32億
|31%
|23%
|26/2
|6.77億
|15%
|11%
|26/1
|6.11億
|50%
|-24%
艾訊(3088-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能物聯網產品。智能設計服務產品。博奕產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 是珍珠就會發光、看懂產業比追熱門股更重要
- 雷笛克6月營收1.2億元月年雙增 看好Q3車用客戶需求強勁
- 台股千點大回檔、雙線失守！融資清洗風暴將至？止跌關鍵怎麼看
- 營收速報 - 越峰(8121)6月營收2.99億元年增率高達33.01％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇