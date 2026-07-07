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營收速報 - 聯鈞(3450)6月營收11.39億元年增率高達88.18％

鉅亨網新聞中心

聯鈞(3450-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣11.39億元，年增率88.18%，月增率18.58%。

今年1-6月累計營收為50.64億元，累計年增率9.91%。

最新價為495元，近5日股價上漲2.97%，相關半導體業上漲3.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-207 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-209 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 11.39億 88% 19%
26/5 9.60億 50% 9%
26/4 8.78億 46% 21%
26/3 7.28億 -26% 20%
26/2 6.08億 -37% -19%
26/1 7.52億 -9% -5%

聯鈞(3450-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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