營收速報 - 聯鈞(3450)6月營收11.39億元年增率高達88.18％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為50.64億元，累計年增率9.91%。
最新價為495元，近5日股價上漲2.97%，相關半導體業上漲3.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-207 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-209 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|11.39億
|88%
|19%
|26/5
|9.60億
|50%
|9%
|26/4
|8.78億
|46%
|21%
|26/3
|7.28億
|-26%
|20%
|26/2
|6.08億
|-37%
|-19%
|26/1
|7.52億
|-9%
|-5%
聯鈞(3450-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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