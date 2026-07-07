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營收速報 - 今國光(6209)6月營收4.33億元年增率高達73.31％

鉅亨網新聞中心

今國光(6209-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.33億元，年增率73.31%，月增率5.89%。

今年1-6月累計營收為24.14億元，累計年增率58.78%。

最新價為75.1元，近5日股價上漲2.4%，相關光 電 業上漲1.68%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1698 張
  • 外資買賣超：-1881 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+183 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.33億 73% 6%
26/5 4.09億 71% -2%
26/4 4.15億 67% -5%
26/3 4.38億 76% 59%
26/2 2.76億 11% -38%
26/1 4.44億 55% 9%

今國光(6209-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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