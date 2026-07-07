營收速報 - 今國光(6209)6月營收4.33億元年增率高達73.31％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為24.14億元，累計年增率58.78%。
最新價為75.1元，近5日股價上漲2.4%，相關光 電 業上漲1.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1698 張
- 外資買賣超：-1881 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+183 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.33億
|73%
|6%
|26/5
|4.09億
|71%
|-2%
|26/4
|4.15億
|67%
|-5%
|26/3
|4.38億
|76%
|59%
|26/2
|2.76億
|11%
|-38%
|26/1
|4.44億
|55%
|9%
今國光(6209-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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