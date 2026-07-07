鉅亨速報

營收速報 - 智擎(4162)6月營收2.06億元年增率高達33.92％

鉅亨網新聞中心

智擎(4162-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2.06億元，年增率33.92%，月增率631.23%。

今年1-6月累計營收為4.98億元，累計年增率29.58%。

最新價為63.8元，近5日股價上漲6.89%，相關生技醫療股價指數上漲5.67%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+336 張
  • 外資買賣超：+334 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2.06億 34% 631%
26/5 2,815萬 52% 17%
26/4 2,401萬 -2% -84%
26/3 1.55億 6% 1081%
26/2 1,309萬 -28% -82%
26/1 7,219萬 208% -68%

智擎(4162-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收智擎

相關行情

台股首頁我要存股
智擎63.8+0.31%
美元/台幣32.143+0.37%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty