營收速報 - 智擎(4162)6月營收2.06億元年增率高達33.92％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.98億元，累計年增率29.58%。
最新價為63.8元，近5日股價上漲6.89%，相關生技醫療股價指數上漲5.67%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+336 張
- 外資買賣超：+334 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2.06億
|34%
|631%
|26/5
|2,815萬
|52%
|17%
|26/4
|2,401萬
|-2%
|-84%
|26/3
|1.55億
|6%
|1081%
|26/2
|1,309萬
|-28%
|-82%
|26/1
|7,219萬
|208%
|-68%
智擎(4162-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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