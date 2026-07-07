營收速報 - 益登(3048)6月營收125.73億元年增率高達60.1％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為730.04億元，累計年增率31.06%。
最新價為60.5元，近5日股價上漲4.87%，相關電子通路上漲3.69%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4801 張
- 外資買賣超：-4891 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+90 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|125.73億
|60%
|-9%
|26/5
|138.51億
|62%
|6%
|26/4
|130.78億
|22%
|5%
|26/3
|124.64億
|27%
|30%
|26/2
|95.91億
|11%
|-16%
|26/1
|114.48億
|14%
|15%
益登(3048-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為代理銷售半導體零組件及相關研發業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 華邦電(2344)6月營收205.97億元年增率高達189.88％
- 營收速報 - 六暉-KY(2115)6月營收2.97億元年增率高達32.81％
- 外資連四賣、自營商重砍487億 三大法人賣超946.91億元
- 營收速報 - 今國光(6209)6月營收4.33億元年增率高達73.31％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇