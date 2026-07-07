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營收速報 - 益登(3048)6月營收125.73億元年增率高達60.1％

鉅亨網新聞中心

益登(3048-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣125.73億元，年增率60.1%，月增率-9.23%。

今年1-6月累計營收為730.04億元，累計年增率31.06%。

最新價為60.5元，近5日股價上漲4.87%，相關電子通路上漲3.69%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4801 張
  • 外資買賣超：-4891 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+90 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 125.73億 60% -9%
26/5 138.51億 62% 6%
26/4 130.78億 22% 5%
26/3 124.64億 27% 30%
26/2 95.91億 11% -16%
26/1 114.48億 14% 15%

益登(3048-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為代理銷售半導體零組件及相關研發業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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