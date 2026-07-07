鉅亨速報

營收速報 - 華邦電(2344)6月營收205.97億元年增率高達189.88％

鉅亨網新聞中心

華邦電(2344-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣205.97億元，年增率189.88%，月增率2.98%。

今年1-6月累計營收為980.96億元，累計年增率139.2%。

最新價為174元，近5日股價下跌-9.85%，相關半導體業上漲3.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-107769 張
  • 外資買賣超：-39178 張
  • 投信買賣超：-71638 張
  • 自營商買賣超：+3047 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 205.97億 190% 3%
26/5 200.01億 182% 4%
26/4 192.45億 182% 33%
26/3 145.01億 91% 21%
26/2 119.73億 88% 2%
26/1 117.78億 94% 21%

華邦電(2344-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收華邦電

相關行情

台股首頁我要存股
華邦電174-4.92%
美元/台幣32.162+0.43%

鉅亨贏指標

了解更多

#弱勢下殺股

偏強
華邦電

82.35%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty