營收速報 - 華邦電(2344)6月營收205.97億元年增率高達189.88％
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今年1-6月累計營收為980.96億元，累計年增率139.2%。
最新價為174元，近5日股價下跌-9.85%，相關半導體業上漲3.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-107769 張
- 外資買賣超：-39178 張
- 投信買賣超：-71638 張
- 自營商買賣超：+3047 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|205.97億
|190%
|3%
|26/5
|200.01億
|182%
|4%
|26/4
|192.45億
|182%
|33%
|26/3
|145.01億
|91%
|21%
|26/2
|119.73億
|88%
|2%
|26/1
|117.78億
|94%
|21%
華邦電(2344-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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