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營收速報 - 健喬(4114)6月營收7.51億元年增率高達30.68％

鉅亨網新聞中心

健喬(4114-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7.51億元，年增率30.68%，月增率25%。

今年1-6月累計營收為35.50億元，累計年增率15.94%。

最新價為32.85元，近5日股價上漲4.82%，相關生技醫療股價指數上漲5.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3461 張
  • 外資買賣超：+3366 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+95 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 7.51億 31% 25%
26/5 6.01億 13% 5%
26/4 5.70億 14% 1%
26/3 5.63億 17% 31%
26/2 4.30億 -8% -32%
26/1 6.35億 25% 17%

健喬(4114-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為各種藥品醫療器材製造販賣業務。各種化妝品動物藥品製造販賣業務。各種化學食品添加物及飲料製造販賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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