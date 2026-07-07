營收速報 - 健喬(4114)6月營收7.51億元年增率高達30.68％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為35.50億元，累計年增率15.94%。
最新價為32.85元，近5日股價上漲4.82%，相關生技醫療股價指數上漲5.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3461 張
- 外資買賣超：+3366 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+95 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|7.51億
|31%
|25%
|26/5
|6.01億
|13%
|5%
|26/4
|5.70億
|14%
|1%
|26/3
|5.63億
|17%
|31%
|26/2
|4.30億
|-8%
|-32%
|26/1
|6.35億
|25%
|17%
健喬(4114-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為各種藥品醫療器材製造販賣業務。各種化妝品動物藥品製造販賣業務。各種化學食品添加物及飲料製造販賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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