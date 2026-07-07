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營收速報 - 超豐(2441)6月營收18.75億元年增率高達33.15％

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超豐(2441-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣18.75億元，年增率33.15%，月增率7.46%。

今年1-6月累計營收為100.06億元，累計年增率21.76%。

最新價為133.5元，近5日股價上漲12.4%，相關半導體業上漲3.76%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7105 張
  • 外資買賣超：+4782 張
  • 投信買賣超：+1191 張
  • 自營商買賣超：+1132 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 18.75億 33% 7%
26/5 17.44億 21% 5%
26/4 16.65億 13% 1%
26/3 16.49億 14% 12%
26/2 14.71億 19% -8%
26/1 16.02億 32% 15%

超豐(2441-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之封裝、測試及相關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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