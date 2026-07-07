營收速報 - 超豐(2441)6月營收18.75億元年增率高達33.15％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為100.06億元，累計年增率21.76%。
最新價為133.5元，近5日股價上漲12.4%，相關半導體業上漲3.76%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7105 張
- 外資買賣超：+4782 張
- 投信買賣超：+1191 張
- 自營商買賣超：+1132 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|18.75億
|33%
|7%
|26/5
|17.44億
|21%
|5%
|26/4
|16.65億
|13%
|1%
|26/3
|16.49億
|14%
|12%
|26/2
|14.71億
|19%
|-8%
|26/1
|16.02億
|32%
|15%
超豐(2441-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之封裝、測試及相關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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