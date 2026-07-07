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營收速報 - 聯強(2347)6月營收764.18億元年增率高達135.45％

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聯強(2347-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣764.18億元，年增率135.45%，月增率12.68%。

今年1-6月累計營收為3,276.72億元，累計年增率77.39%。

最新價為91.3元，近5日股價上漲2.51%，相關電子通路上漲3.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4083 張
  • 外資買賣超：-25325 張
  • 投信買賣超：+20712 張
  • 自營商買賣超：+530 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 764.18億 135% 13%
26/5 678.19億 129% 18%
26/4 573.36億 83% 2%
26/3 560.59億 64% 89%
26/2 297.17億 6% -27%
26/1 406.98億 39% -13%

聯強(2347-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件,資訊產品及通訊產品代理銷售。個人電腦,電腦週邊設備及通訊產品維修,技術服務。3C distributor and service provider。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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