營收速報 - 聯強(2347)6月營收764.18億元年增率高達135.45％
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今年1-6月累計營收為3,276.72億元，累計年增率77.39%。
最新價為91.3元，近5日股價上漲2.51%，相關電子通路上漲3.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4083 張
- 外資買賣超：-25325 張
- 投信買賣超：+20712 張
- 自營商買賣超：+530 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|764.18億
|135%
|13%
|26/5
|678.19億
|129%
|18%
|26/4
|573.36億
|83%
|2%
|26/3
|560.59億
|64%
|89%
|26/2
|297.17億
|6%
|-27%
|26/1
|406.98億
|39%
|-13%
聯強(2347-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件,資訊產品及通訊產品代理銷售。個人電腦,電腦週邊設備及通訊產品維修,技術服務。3C distributor and service provider。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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