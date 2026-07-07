營收速報 - 普誠(6129)6月營收1.40億元年增率高達36.54％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為7.25億元，累計年增率43.21%。
最新價為18.9元，近5日股價上漲13.93%，相關半導體類指數上漲8.8%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+512 張
- 外資買賣超：+511 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.40億
|37%
|18%
|26/5
|1.19億
|27%
|-12%
|26/4
|1.35億
|29%
|-6%
|26/3
|1.44億
|70%
|60%
|26/2
|8,959萬
|50%
|-9%
|26/1
|9,799萬
|60%
|-21%
普誠(6129-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為消費性IC之設計、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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