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營收速報 - 普誠(6129)6月營收1.40億元年增率高達36.54％

鉅亨網新聞中心

普誠(6129-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.40億元，年增率36.54%，月增率17.91%。

今年1-6月累計營收為7.25億元，累計年增率43.21%。

最新價為18.9元，近5日股價上漲13.93%，相關半導體類指數上漲8.8%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+512 張
  • 外資買賣超：+511 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.40億 37% 18%
26/5 1.19億 27% -12%
26/4 1.35億 29% -6%
26/3 1.44億 70% 60%
26/2 8,959萬 50% -9%
26/1 9,799萬 60% -21%

普誠(6129-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為消費性IC之設計、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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