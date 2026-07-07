睿禾金碳8/12登興櫃 氫能商機明年下半年起發酵

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-07 14:24

睿禾金碳即將在 8 月 12 日登錄興櫃，董事長陳坤宏表示，現階段自持案場約 160MW，今年將朝向 170MW 前進，同時綠電銷售量也持續攀升，推升今年營運，預計今年營收將成長雙位數，展望未來，公司瞄準「氨轉氫」發電商機，相關設備投資正積極開發中，預計明年下半年起發酵。

右至左睿禾金碳董事長陳坤宏、總經理徐聰平。(鉅亨網記者魏志豪攝)

睿禾金碳於 2025 年進行反向併購，現階段資本額約 3.07 億元，並持有管理超過 70 億元的總資產規模，其中以屋頂型、停車場、風雨球場等案場為主，沒有地面型案場，未來將持續深化再生能源資產布局，並結合 AI 智慧能源管理、綠電交易及氫能技術，朝「低衝突分散式能源與低碳電力整合服務商」發展。

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根據公開說明書資料，睿禾金碳 2025 年營收達新台幣 8.23 億元，較 2024 年度 4.48 億元成長 83.46%；稅前純益 5,029.4 萬元，稅後淨利 4,293.7 萬元，每股盈餘 (EPS) 2.89 元；今年前 5 月營收超過 3 億元，淨利逾 1,000 萬元，隨著 6 至 9 月進入售電旺季，法人預期，睿禾金碳全年營收可望突破 10 億元、維持雙位數成長。

營收結構方面，睿禾金碳目前超過 7 成營收來自售電業務。旗下售電品牌「瓦特先生」截至 2025 年底已累計簽訂逾 34 億度綠電銷售合約，客戶涵蓋半導體、金融等關鍵產業。

陳坤宏表示，目前綠電需求強勁，多數可售電量已幾乎完成銷售，部分客戶甚至願意以加價方式採購綠電，反映企業淨零轉型與供應鏈減碳需求仍持續升溫。

陳坤宏指出，綠氫製造在台灣並不具經濟效益，全球跨海運輸綠氫多數會先合成氨，再於使用地進行裂解轉換為氫氣。因此，公司將以「氨轉氫」作為在台發展全時低碳電力的重要技術路徑，第一個案場將落腳大股東子公司廠區，建置 200kW 容量，初始設備投資額約 300 萬至 400 萬美元。

陳坤宏看好，氨轉氫設備將於明年上半年進駐安裝，下半年開始發電，目標產出全台第一度氨轉氫全時低碳電力。初期應用將以取代工廠緊急柴油發電機組為主，未來則希望進一步提供企業 24 小時低碳電力方案，補足太陽能、風電等再生能源間歇性供電特性。

除再生能源與氫能外，睿禾金碳也透過子公司春禾科技發展 AI 發電預測、智慧監控及能源管理平台，並結合表後儲能與能源調度服務，協助企業提升能源使用效率與供電韌性。同時，公司也整合集團 ESG 資源，透過全資子公司三小文創推動友善農業、地方創生及生物多樣性專案，將再生能源收益與地方永續發展結合。