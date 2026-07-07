營收速報 - 立敦(6175)6月營收4.86億元年增率高達43.96％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為25.35億元，累計年增率16.11%。
最新價為107元，近5日股價上漲9.91%，相關電子零組件類指數上漲5.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+121 張
- 外資買賣超：-23 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+144 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.86億
|44%
|3%
|26/5
|4.73億
|25%
|3%
|26/4
|4.58億
|16%
|9%
|26/3
|4.20億
|19%
|22%
|26/2
|3.44億
|-3%
|-3%
|26/1
|3.54億
|-3%
|-5%
立敦(6175-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為生產及銷售化成鋁箔。生產及銷售電蝕鋁箔。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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