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營收速報 - 立敦(6175)6月營收4.86億元年增率高達43.96％

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立敦(6175-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.86億元，年增率43.96%，月增率2.75%。

今年1-6月累計營收為25.35億元，累計年增率16.11%。

最新價為107元，近5日股價上漲9.91%，相關電子零組件類指數上漲5.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+121 張
  • 外資買賣超：-23 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+144 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.86億 44% 3%
26/5 4.73億 25% 3%
26/4 4.58億 16% 9%
26/3 4.20億 19% 22%
26/2 3.44億 -3% -3%
26/1 3.54億 -3% -5%

立敦(6175-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為生產及銷售化成鋁箔。生產及銷售電蝕鋁箔。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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