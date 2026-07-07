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營收速報 - 玉山金(2884)6月營收93.63億元年增率高達25.3％

鉅亨網新聞中心

玉山金(2884-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣93.63億元，年增率25.3%，月增率1.12%。

今年1-6月累計營收為538.35億元，累計年增率24.84%。

最新價為34.5元，近5日股價下跌-0.14%，相關金融保險下跌-0.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+56107 張
  • 外資買賣超：+49442 張
  • 投信買賣超：+1747 張
  • 自營商買賣超：+4918 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 93.63億 25% 1%
26/5 92.59億 25% -8%
26/4 100.47億 48% 19%
26/3 84.41億 10% 13%
26/2 74.79億 4% -19%
26/1 92.46億 41% 19%

玉山金(2884-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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