營收速報 - 玉山金(2884)6月營收93.63億元年增率高達25.3％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為538.35億元，累計年增率24.84%。
最新價為34.5元，近5日股價下跌-0.14%，相關金融保險下跌-0.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+56107 張
- 外資買賣超：+49442 張
- 投信買賣超：+1747 張
- 自營商買賣超：+4918 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|93.63億
|25%
|1%
|26/5
|92.59億
|25%
|-8%
|26/4
|100.47億
|48%
|19%
|26/3
|84.41億
|10%
|13%
|26/2
|74.79億
|4%
|-19%
|26/1
|92.46億
|41%
|19%
玉山金(2884-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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