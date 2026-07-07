鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-07 11:26

袋鼠金融推出全新貸款媒合服務「比比貸」。(圖：Gogolook提供)

袋鼠金融說明，創辦初衷是為解決疫情期間的詐貸現象而開始提供貸款媒合服務，後續因應消費者需求逐漸拓展金融商品種類，陸續提供涵蓋信用卡、數位帳戶申辦、證券和保險等多樣化的消費金融商品。

‌



袋鼠金融也分享，比比貸試營運 1 個月來，累積刊登數百件資金需求，於平日期間平均 1 小時內即可收到至少一名業務員提供報價。

據觀察，比比貸的用戶平均年薪約 65 萬，按貸款需求主要分為三類，其中占比最高的「救援型客群 (55%)」，多為有債整合需求的受薪階級，內含轉換意願極高的信用卡循環族，平均欲貸金額為 100-150 萬元；第二類為「投資型客群 (21%)」，多為穩定收入的公務人員，信用佳，且平均欲貸金額為超過 150 萬；第三類則是自營商為主的「周轉型客群 (14%)」，以中小企業為主，重視媒合速度大於利率條件，平均欲貸金額為 90 萬。

袋鼠金融進一步說明，在傳統貸款流程中，客戶需向多家銀行重複詢價、遞交個資，不僅過程耗時，更可能因頻繁調閱聯徵而影響信用評等，而對銀行業務員而言，尋找真正有貸款意願的潛在客戶更是大海撈針，需耗費大量時間與行銷成本進行陌生開發。