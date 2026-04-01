鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-01 10:39

智通科創 (8932-TW) 最新指出，今年軟體事業成長動能持續，四大資安產品持續深耕政府、電信和金融組織客群，在海外也將打入更多東南亞智慧城市應用，另一方面，在印度的金融科技事業待取得印度 RBI 核准後將開展自營小額貸款業務，蓄積長期成長動能。

智通說明， 東南亞軟體資訊服務事業今年將深化 Lenovo 銷售管理系統、Kamstrup 的 ADEPT 智能水表系統和 Anyara Hills 智慧社區等既有核心客戶合作，目標持續擴大單一客戶合約價值與長期黏著度，同時將訂閱與經常性收入持續提升。

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智通也期待，區域市場布局加速轉化為實際落地項目，經營越南市場並驗證通路銷售管理系統具跨區域市場的複製潛力，而智慧社區以馬來西亞吉隆坡 Anyara Hills 為示範案例，目標打入更多東南亞智慧城市應用。

在印度金融科技事業上，智通目前積極籌備印度自營貸款業務、組建當地團隊，待取得印度 RBI 核准後，將開始發展自營小額貸款業務。

智通進一步說明，收購印度當地 NBFC 執照公司 Letul Investments Private Limited，於 1 月已完成雙方 100% 股權收購協議 (SPA) 簽署，目前進入階段性股權交割程序，第一階段將先完成 25% 股權收購，接續再取得剩餘股權，並向印度儲備銀行 (Reserve Bank of India, RBI) 申請相關變更程序。