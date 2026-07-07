營收速報 - 奇鋐(3017)6月營收176.18億元年增率高達66.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為981.59億元，累計年增率85.46%。
最新價為2670元，近5日股價上漲16.09%，相關電腦週邊上漲6.05%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5140 張
- 外資買賣超：+2624 張
- 投信買賣超：+2393 張
- 自營商買賣超：+123 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|176.18億
|66%
|11%
|26/5
|158.71億
|61%
|2%
|26/4
|156.31億
|72%
|-13%
|26/3
|180.17億
|112%
|29%
|26/2
|140.17億
|75%
|-18%
|26/1
|170.03億
|150%
|22%
奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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