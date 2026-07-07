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營收速報 - 奇鋐(3017)6月營收176.18億元年增率高達66.11％

鉅亨網新聞中心

奇鋐(3017-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣176.18億元，年增率66.11%，月增率11.01%。

今年1-6月累計營收為981.59億元，累計年增率85.46%。

最新價為2670元，近5日股價上漲16.09%，相關電腦週邊上漲6.05%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5140 張
  • 外資買賣超：+2624 張
  • 投信買賣超：+2393 張
  • 自營商買賣超：+123 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 176.18億 66% 11%
26/5 158.71億 61% 2%
26/4 156.31億 72% -13%
26/3 180.17億 112% 29%
26/2 140.17億 75% -18%
26/1 170.03億 150% 22%

奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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