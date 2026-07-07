營收速報 - 奇鋐(3017)6月營收176.18億元年增率高達66.11％

〈焦點股〉輝達Kyber機櫃被PCB卡住？載板、PCB族群重挫

融資大暴增 超越大盤32% 何時大崩盤？「這點位」成多空決戰關鍵！

AI的本質是「記憶體」！HBM之父：GPU真正運算的時間只有10% HBF、HBS將接棒