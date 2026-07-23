JUJI攜手UBI Taiwan發起基本收入實驗 每月發1萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-23 17:55

為提供更普及的小額金融貸款服務，信任科技服務商 Gogolook(6902-TW) 旗下小額貸款 App「JUJI 招財麻吉」今 (23) 日宣布，與 UBI Taiwan(台灣無條件基本收入協會) 展開跨界策略合作。

Gogolook金融科技事業群執行長柯志強。(圖：Gogolook提供)

Gogolook 說明，此次與 UBI Taiwan 共同啟動的《生活改寫計畫》公益行動，將公開徵選特定多位受試者，每月無條件提供新台幣 1 萬元的基本生活補貼，為期一年，透過科技金融和社會創新聯手，成為台灣首例由企業贊助的基本收入實驗計畫。

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據聯徵中心最新統計，台灣信貸規模已突破 1.5 兆元大關、人數超越 180 萬人，但國內卻有高達 40% 的人口沒有信用卡，缺乏傳統財力或固定收入證明，被阻擋在傳統金融服務外。

因此，JUJI 招財麻吉提供小額貸款媒合服務，有別於傳統金融服務的繁瑣流程，透過獨家 AI 自動風控引擎與信用評估模型，為小額貸款用戶提供快速、合規且安全的資金調度，用戶可使用手機或機車作為擔保品，最快 3 分鐘即可透過 App 完成申請、30 分鐘內取得資金。

同時，JUJI 招財麻吉也接受多元財力證明，大幅降低借款門檻，讓用戶在急需資金時能輕鬆取得支援。

JUJI 招財麻吉首度分享用戶輪廓，35 歲以下的青年族群佔比近 70%，顯示年輕世代在非典型就業趨勢下，資金調度需求尤為強烈，另外，具未持有信用卡、月收入低於 1 萬或無穩定收入等特徵常被歸類為財務弱勢，而此類族群在 JUJI 的占比逐年上升至 55%。

值得注意的是，JUJI 招財麻吉有高達 95% 高重複申辦率，舊戶比例每年穩定增加，顯示獨創的 AI 風控與用戶創造雙贏，真正幫助用戶取得財務支援，而非陷入債務泥淖或來路不明的詐騙陷阱。

Gogolook 金融科技事業群執行長柯志強表示，JUJI 招財麻吉是發展金融科技版圖向垂直深耕的關鍵一步，提供 24 小時快速自動化申辦與核貸，並接受多元化財力證明，讓更多有小額資金需求的用戶都能享有安全、透明、快速的小額貸款的新選擇。

《生活改寫計畫》將選出三名受試者成為計畫的故事主角，各別提供每月 1 萬元、為期一年的無條件基本收入，並將在實驗結束後發布完整報告，即日起開放報名，只要是 JUJI 會員在活動官網 (https://pse.is/9bdbl5) 填寫報名問卷，皆符合參加資格。

作為首間與 JUJI 招財麻吉有長期企業授信合作的銀行，王道銀行執行副總經理林一鋒分享，JUJI 透過創新科技翻轉傳統融資租賃產業的面貌，此次生活改寫計畫充滿社會實驗意義。