鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-07 10:00

德國汽車業寒冬仍在持續，保時捷正醞釀在核心廠啟動新一輪大規模裁員，疊加之前已確定的削減計畫，預估將影響近 8,000 個崗位，凸顯德國製造業在需求疲軟、成本高漲、競爭加劇等多重壓力下的困境。

據德國財經媒體《商報》報導，知情人士透露，保時捷計劃在位於斯圖加特的祖文豪森（Zuffenhausen）工廠額外裁減最多 4,000 個職位。在此之前，保時捷已與員工代表就 3,900 個崗位削減達成協議。

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保時捷執行長 Michael Leiters 表示，計劃將產量降至低於去年約 28 萬輛的銷售規模，並強調未來必須「用更少的車賺更多的錢」。

今年第一季，保時捷的盈利進一步承壓，關稅衝擊、地緣不確定性以及產品周期空檔拖累業績。與此同時，中國電動車品牌加速拓展歐洲市場，也令歐洲車廠面臨更激烈的競爭。

據《界面新聞》6 日報導，保時捷在推進裁員計畫的同時，中國市場的銷售網絡也經歷一輪主動收縮。